Das Great Barrier Reef könnte Geschichte schreiben: Es ist am Dienstag erstmals für den Ehrenpreis "Lifetime Achievement Award" des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) vorgeschlagen worden. In der Vergangenheit haben nur Menschen die hohe globale Umweltauszeichnung für ihr Lebenswerk erhalten, darunter der bekannte Umweltschützer Sir David Attenborough.

Eine breite Allianz aus engagierten Gemeinden, traditionellen Eigentümern, Meereswissenschaftlern, Schülern, Studenten, Tourismusunternehmen und Regierungsorganisationen aus dem australischen Queensland hat die Nominierung ins Leben gerufen. Das Ziel ist es, das Riff im Zuge der "Champions of the Earth"-Auszeichnungen als erstes nicht-menschliches "Individuum" weltweit zu ehren. Mit einer dazugehörenden Kampagne "Lifetime of Greatness" soll das Riff eine starke Lobby erhalten.