Einsatz in England

Feuerwehr befreit drei Jugendliche aus Wäschetrockner

31.10.2020, 12:19 Uhr | dpa

Wäschetrockner (Symbolbild): In England kletterten drei Jugendliche in einen großen Trockner. (Quelle: CHROMORANGE/imago images)

Drei Jugendliche sind in der britischen Stadt Epping in einen Wäschetrockner geklettert, einer der jungen Männer blieb in der Tür stecken. Die Feuerwehr musste sie befreien.



Die Feuerwehr hat in der englischen Stadt Epping drei Jugendliche aus einem großen Wäschetrockner befreit. Die Einsatzkräfte seien am Freitag zu einer Wäscherei gerufen worden und hätten drei ältere Teenager in dem Trockner gefunden, hieß es am Samstag vom Essex County Fire and Rescue Service.

Zwei der jungen Männer seien erfolgreich in die Maschine hineingeklettert, der dritte jedoch mit dem Knöchel in der Tür hängen geblieben. Die Einsatzkräfte mussten die Tür des Trockners mit schwerem Gerät entfernen, um die Jugendlichen zu befreien.



Alle drei bekamen Schmerzmittel und wurden von Sanitätern versorgt. Was sie im Wäschetrockner vorhatten, war zunächst unklar.