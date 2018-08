Berlin

Mehrere Autos auf Berliner Kurfürstendamm in Brand geraten

08.08.2018, 19:15 Uhr | AFP

Feuerwehreinsatz in Berlin: Auf dem Kurfürstendamm brannten sechs Fahrzeuge, Teile der Einkaufsmeile sind gesperrt.

Auf dem Kurfürstendamm in Berlin sind am Mittwoch sechs Fahrzeuge in Brand geraten. Ein Teil der berühmten Einkaufsmeile in der Hauptstadt sei daher gesperrt worden, teilte die Polizei im Kurzbotschaftendienst Twitter mit.



Die Kriminalpolizei habe Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Eine Polizeisprecherin sagte der Nachrichtenagentur AFP auf Nachfrage, Erkenntnisse über mögliche Verletzte lägen bislang nicht vor.

Nach ersten Erkenntnissen brannten am Nachmittag sechs Fahrzeuge auf dem #Kurfürstendamm in #Wilmersdorf. Unsere #Kripo sucht derzeit vor Ort nach der möglichen Brandursache. Der Bereich bleibt daher vorerst gesperrt.

— Polizei Berlin (@polizeiberlin) August 8, 2018

Die Berliner Feuerwehr erklärte, mehrere Auto auf dem Mittelstreifen des Kudamms sowie ein am Rand abgestellter Pkw hätten gebrannt. Die Feuerwehr habe den Brand gelöscht und eine Ausdehnung des Feuers verhindert.