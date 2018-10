Neue Rekord-Summe

Milliarden-Jackpot heizt Lottofieber in USA an

20.10.2018, 20:00 Uhr | dpa

Wer bekommt bei solchen Beträgen keine Lust, auch einzusteigen – mit 1,6 Milliarden Dollar im Jackpot ist das Lottofieber in den USA ausgebrochen.

In den Vereinigten Staaten fiebern Lotto-Spieler der nächsten Ziehung entgegen: Weil der Jackpot wieder nicht geknackt wurde, sind mittlerweile 1,6 Milliarden US-Dollar (rund 1,4 Milliarden Euro) im Topf, wie die Lottogesellschaft "Mega Millions" mitteilt. Es handelt sich demnach um einen neuen Rekord. Das letzte Mal, dass es in den USA um eine ähnlich hohe Summe ging, war im Januar 2016. Damals waren 1,586 Milliarden Dollar im Spiel – drei Parteien teilten sich den Preis.





Die nächste Ziehung steht am Dienstag an. Sollte es dann einen Gewinner geben, hat er nicht automatisch eine Milliardensumme auf dem Konto. Wenn er sich für eine einmalige Sofortzahlung entscheidet, bekäme er schätzungsweise knapp 905 Millionen US-Dollar, wie "Mega Millions" weiter mitteilte. Die größere Summe kann nur in Raten über 29 Jahre ausgezahlt werden. Das Geld muss so oder so versteuert werden – und das ist nicht gerade wenig.

Der Jackpot war seit Juli angewachsen, weil es in 25 Ziehungen keinen Gewinner gab. Die Chancen, ihn zu knacken, liegen laut US-Medienberichten bei 1 zu 302,5 Millionen.