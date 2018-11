Das Tor zum Norden

Flensburg: Aktuelle Infos & Sehenswürdigkeiten

16.11.2018, 13:37 Uhr

Morgenstimmung in Flensburg. (Quelle: Juergen Sack/Thinkstock by Getty-Images)

Flensburg gehört zu den nördlichsten Städten Deutschlands und ist mit rund 95.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt Schleswig-Holsteins. Besonders den Autofahrern ist sie ist bekannt als Hauptsitz des Kraftfahrt-Bundesamts mit den berühmt-berüchtigten „Flensburg-Punkten“. Gäste schätzen das Land, das Meer und die Nähe zum Nachbarland Dänemark. Die Flensburger Förde bietet nicht nur vielfältige Möglichkeiten für den Handel, sondern ist auch mit seinen Stränden, dem oft sehr guten Wetter und der historischen Innenstadt für Touristen ein attraktives Reiseziel.

Eine Lage, die viele Möglichkeiten eröffnet

Auch wenn Flensburg sicher keine Weltstadt ist, hat sie doch viel zu bieten und zieht regelmäßig unzählige Besucher an. Für die direkten Nachbarn aus Dänemark, ist die norddeutsche Stadt nur einen Katzensprung entfernt und damit ideal für einen schnellen und günstigen Einkauf gelegen. Für viele Dänemark-Urlauber ist es ein beliebter Zwischenstopp, zumal Flensburg mit dem Fernbus aus vielen Städten gut zu erreichen ist und der Bahnhof sehr zentral liegt. Abseits des Shoppings ist auch Flensburg selbst ein beliebtes Reiseziel und bietet zahlreiche Hotels, Ferienwohnungen, Campingplätze sowie Restaurants. Die Stadt besitzt mehrere Strände, an denen man baden und den Tag genießen kann. Die Nähe zum nördlichen Nachbarn ist von der Stadt aus sichtbar: die Ochseninseln in der Flensburger Förde gehören territorial schon zu Dänemark. Die enge Beziehungen zwischen den beiden Ländern zeigt sich nicht zuletzt dadurch, dass in vielen Flensburger Schulen Dänisch unterrichtet wird und viele Einwohner Flensburgs wegen des höheren Gehalts auf der anderen Seite der Grenze arbeiten.

Auch wenn in Flensburg die Zahl der großen Sehenswürdigkeiten begrenzt ist, so ist die Stadt dennoch sehr traditionsreich. Da sie den Zweiten Weltkrieg unversehrt überstanden hat und auf eine über 700-jährige Geschichte zurückblicken kann, zeugen viele Plätze noch heute davon, wie es früher einmal war. Da sind die zahlreichen Kaufmannshöfe, die Schuhleinen über der Norderstraße und auch der historische Hafen in der nördlichen Altstadt. Flensburg ist die ideale Stadt für ausgedehnte Spaziergänge. Beispielsweise zum Wahrzeichen Flensburgs, dem Nordertor, über die Einkaufsstraßen Rote Straße und auf dem Holm, oder zum Oluf-Samson-Gang, der denkmalgeschützten Hafengasse mit Fachwerkhäuschen aus dem 18. Jahrhundert. Viele alte Speicher – Relikte aus der Zeit des Westindienhandels – und zahlreiche Rumhäuser belegen, dass der Rumhandel damals einen großen Stellenwert hatte. Das spiegelt sich noch heute im Namen des größten Gaffelsegler-Treffens in ganz Nordeuropa wieder, der sogenannten Rumregatta. Mittlerweile zieht man das Bier dem Rum vor, am liebsten trinkt man nicht nur im Norden das „Flensburger“, dessen beliebte Bügelverschlussflaschen sich mit einem plop' öffnen lassen und zum norddeutschen Lebensgefühl einfach dazugehören. Zusätzlich zum Segelsport finden jährlich auch andere große Sportveranstaltungen wie der „Flensburg liebt dich“-Marathon oder der „OstseeMan“-Triathlon statt.

Regelmäßig finden Nordderbys zwischen den Tabellenführern THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt statt - beide spielen in der ersten Handball-Bundesliga. Handball hat bei den Einwohnern einen hohen Stellenwert und man ist stolz auf die eigene Mannschaft. Heimspiele finden in der Flens-Arena statt, dessen Träger die Brauerei Flensburger ist und die sich am Rande des Uni- und FH-Campus befindet.

In den letzten Jahren hat sich Flensburg immer mehr zu einer attraktiven Stadt für Studenten entwickelt, zum einen aufgrund ihrer überschaubaren Größe, aber auch dank der Modernisierung des Campus und der Entstehung neuer Studienfächer. Rund 4200 Studenten an der Universität Flensburg und knapp 3000 Studenten an der Fachhochschule Flensburg nutzen das vielfältige und zukunftsorientierte Studienangebot. An der FH ist der Schwerpunkt auf Nautik ausgerichtet und man kann dort einen der modernsten Studiengänge Deutschlands, nämlich „Nautik und Schiffsbetriebstechnik“ studieren. Des Weiteren ist auch länderüberschreitendes Studieren möglich, vor einigen Jahren wurde der deutsch-dänische Studiengang „Betriebliche Bildung und Management“ eingerichtet.

Flensburg ist eine Stadt, in der sich Tradition und Moderne miteinander vereinen und ein Ort der Begegnung von Dänen und Deutschen. Nicht umsonst wird die Stadt das „Tor zum Norden“ genannt. Sie ist beschaulich, ruhig und bietet den Menschen einen Ort der Erholung.