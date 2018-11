Neckarstadt Heidelberg

Universitätsstadt Heidelberg – ein wahrer Touristenmagnet

28.11.2018, 10:11 Uhr

„Ich hab‘ mein Herz in Heidelberg verloren…“ so lautet der Titel eines viel zitierten Liedes, dem wohl viele Besucher und Einwohner der badischen Stadt in der Metropolregion Rhein-Neckar aus vollem Herzen zustimmen würden. Die vom Krieg weitgehend verschont gebliebene Neckarstadt ist durch ihre malerische Kulisse vom Charme einer alten Welt geprägt, dem das junge Alter ihrer zahlreichen studentischen Bewohner gegenübersteht. Millionen von Touristen zieht es jedes Jahr nach Heidelberg, die sich einen Eindruck von der „Stadt der Romantik“ und der „Stadt der Wissenschaft“ machen wollen.

Universitätsstadt Heidelberg – damals und heute

Heidelberg fand erstmals 1196 urkundliche Erwähnung. Im 13. Jahrhundert begannen die planmäßige Anlage der Stadt und der Bau des berühmten Schlosses auf dem Königstuhl. Spätestens mit der Gründung der Universität Ende des 14. Jahrhunderts war die Blütezeit Heidelbergs als Hauptstadt der Kurpfalz eingeläutet. Stadt und Schloss wurden im Zuge der Pfälzischen Erbfolgekriege Ende des 17. Jahrhunderts zerstört, als Folge wurde das Schloss im Barockstil neu aufgebaut. Von den Bombardement des Zweiten Weltkriegs blieb Heidelberg zum Glück weitgehend verschont.

Heute zählt Heidelberg rund 150.000 Einwohner, davon etwa 39.000 Studentinnen und Studenten und 56.000 Menschen aus allen Ländern der Erde. Diese sehr junge und internationale Bevölkerung trägt zu einer bemerkenswerten Weltoffenheit in der Stadt bei. Die vielen Studierenden verdankt Heidelberg seiner prestigeträchtigen Universität, die bereits 1386 ihre Tore öffnete und somit Deutschlands älteste Universität ist. Ihrem Motto Semper apertus („immer offen“) wird die Ruprecht-Karls-Universität bis heute gerecht und heißt zahlreiche internationale Studenten in ihren Vorlesungssälen willkommen. Doch Heidelberg hat seinen Ruf als „Stadt der Wissenschaft“ nicht nur der altehrwürdigen Universität zu verdanken. Die Stadt beherbergt auch das große Universitätsklinikumsowie renommierte Forschungseinrichtungenwie das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ), das Europäische Laboratorium für Molekularbiologie (EMBL) sowie vier Max-Planck-Institute – ein Beleg für die Vorreiterstellung Heidelbergs im Bereich der Forschung.

Leben in Heidelberg

Heidelberg besteht aus 15 Stadtteilen, die sich ober- und unterhalb des Neckars erstrecken. Der bekannteste davon ist sicher die Altstadt, über die sich das eindrucksvolle Heidelberger Schloss erhebt. Aber auch ein Besuch der anderen Stadtteile ist lohnenswert – vor allem Neuenheim, Handschuhsheim und die Weststadt bieten architektonische Prachtbauten, kleine Marktplätze, Bars und schöne Gassen abseits des Altstadttrubels. Im Neuenheimer Feld ist zudem der beliebte Heidelberger Zoo beheimatet.

Sehenswürdigkeiten

Das Schloss

Das Schloss ist in Kombination mit der Alten Brücke das wohl meistfotografierte Motiv der Stadt. Doch nicht nur der Blick aufs Schloss, sondern auch ein Besuch seiner Anlage ist sehenswert. Diese ist entweder zu Fuß oder über die Bergbahn erreichbar. Besucher können die Burgruine betreten, im Schlossgarten spazieren und den Ausblick auf die Stadt genießen. Empfehlenswert sind auch die Schlossfestspiele, ein Freilichttheater, das hier jedes Jahr im Sommer stattfindet.

Der Philosophenweg

Der Heidelberger Philosophenweg ist längst kein Geheimtipp mehr: Er gilt neben dem Schloss als Hauptattraktion der Stadt. Und doch ist er weniger überlaufen als das Schloss – vielleicht, weil Besucher einen steilen Anstieg auf sich nehmen müssen. Aber die Anstrengung lohnt sich: Besuchern bietet sich hier ein Panoramablick, der sich über das Schloss, den Königstuhl und die gesamte Altstadt erstreckt.

Altstadt und Alte Brücke

Die Heidelberger Altstadt ist ein wahres Juwel. Links und rechts entlang der am Bismarckplatz beginnenden Hauptstraße offenbaren sich überall kopfsteinbepflasterte Gassen mit bunten, pflanzenberankten Altbauhäusern. Dazu kommen noch herrliche Plätze wie der Marktplatz, der Kornmarkt und der Karlsplatz. Sehenswert sind auch das geschichtsträchtige Hotel Zum Ritter sowie das Kurpfälzische Museum. Ein Spaziergang über die Alte Brücke darf natürlich nicht fehlen – sie ist fester Bestandteil des Heidelberger Stadtbilds. Für Nachtschwärmer ist die Untere Straße, gemeinhin als „Die Untere“ bekannt, ein Muss – sie ist Dreh- und Angelpunkt des studentischen Kneipenlebens.

Die Neckarwiese

Wer sich ein paar Stunden entspannen möchte, dem sei im Sommer die Neckarwiese empfohlen. Die riesige Grünfläche, die sich in Neuenheim von der Theodor-Heuss-Brücke bis zur Ernst-Walz-Brücke erstreckt, lädt zum Sonnen, Picknicken und Faulenzen ein und ist besonders am Wochenende und abends ein zentraler Treffpunkt für Heidelbergs Studierende.

Geheimtipps

Die Thingstätte dürfte den meisten Einwohnern der Stadt bekannt sein, doch Touristen verschlägt es eher selten zur ehemaligen Freilichtbühne auf dem Heiligenberg – zu Unrecht. Die im Nationalsozialismus nach griechischem Vorbild gebaute Thingstätte ist gut erhalten und liegt inmitten von Waldwegen, die zu gemütlichen Sonntagsspaziergängen und beeindruckenden Aussichten einladen.

Wer sich nach einer guten Wanderstrecke inmitten von Natur sehnt, dem sei außerdem Ziegelhausen ans Herz gelegt. Mit Wald, Wiesen und Tälern bietet sich hier Wanderfreunden Natur pur direkt vor der Haustür.

Ein weiterer Ort zur Entspannung ist die Wieblinger Neckarwiese. Während ihr Neuenheimer Pendant allseits bekannt ist, ist sie noch ein echter Geheimtipp. Sie bietet eine ruhige und idyllische Alternative zur oftmals überfüllten Grünfläche in Neuenheim.

Im Heidelberger Umland ist zudem Schwetzingenmit seinem prachtvollen Schloss und Schlossgarten sehr sehenswert.

Veranstaltungen

Neben den Schlossfestspielen finden in Heidelberg auch noch weitere beliebte, alljährlich wiederkehrende Veranstaltungen statt. Empfehlenswert sind hier vor allem die mit großem Feuerwerk begleitete Schlossbeleuchtung, der Heidelberger Herbst, der Heidelberger Weihnachtsmarkt, das Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg und für Sportfreunde der Heidelberger Halbmarathon.

Hinweise für Besucher

In Heidelberg gibt es zahlreiche Hotels, nach kostenlosen Parkmöglichkeiten sucht man aber leider fast überall vergeblich. Gerade in der Altstadt ist Parken nur in kostenpflichtigen Parkhäusern möglich. Besucher können sich dabei am Online-Parkleitsystem der Stadt Heidelberg orientieren.