Müll brennt in Berliner U-Bahn-Tunnel

28.11.2018, 19:41 Uhr | dpa

In Berlin musste der U-Bahn-Verkehr am Mittwoch auf zwei Linien zeitweise stillstehen. Grund dafür war brennender Abfall in einem Tunnel.

Wegen eines kleinen Feuers in einem U-Bahn-Tunnel in Berlin sind am Mittwochnachmittag die Linien 1 und 3 unterbrochen worden. Nach Angaben der Feuerwehr hatte zwischen den U-Bahnhöfen Kurfürstenstraße und Gleisdreieck eine kleinere Menge Mülls gebrannt. Feuerwehrleute löschten den Brand. Der U-Bahnhof Kurfürstenstraße wurde geräumt. Zunächst war unklar, wie das Feuer entstanden ist und wann der Verkehr wieder freigegeben werden kann.