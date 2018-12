Überholmanöver missglückt

Drei Menschen sterben bei Unfall auf nahe Erfurt

16.12.2018, 16:48 Uhr | dpa

Ein Autofahrer will überholen – und gerät in den Gegenverkehr. Am Ende sind drei Menschen tot und zwei Kinder schwer verletzt. Die Bundesstraße bei Erfurt muss gesperrt werden.

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 7 zwischen Erfurt und Gotha sind am Sonntag drei Menschen ums Leben gekommen. Bei den Toten handele es sich um Erwachsene, teilte ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale der Polizei auf Anfrage mit. Zwei Kinder im Vorschul- und Grundschulalter seien schwer verletzt. Der Unfall habe sich bei Frienstedt, einem Ortsteil von Erfurt ereignet.

Nach bisherigen Ermittlungen sei ein Auto beim Überholen in den Gegenverkehr geraten und mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen. Ein drittes Auto sei beim Ausweichen gegen einen Baum geprallt.







Die Bundesstraße war für die Bergungsmaßnahmen vorübergehend gesperrt. Neben einem Polizei- war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.