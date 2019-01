Frau schwer verletzt

Explosion zerstört Reihenhaus in Baden-Württemberg

13.01.2019, 16:06 Uhr | dpa

In Baden-Württemberg ist ein Reihenhaus in die Luft gegangen. Die Ursache der Detonation ist bislang unklar. Die Bewohnerin wurde offenbar schwer verletzt.

Bei einer Explosion in Donzdorf bei Göppingen ist ein Reiheneckhaus komplett zerstört und eine Frau schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde die 71 Jahre alte Hausbewohnerin mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Ursache der Explosion sei bisher unklar, hieß es am Sonntagnachmittag weiter. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Auch Nachbargebäude seien in Mitleidenschaft gezogen worden. Weitere Verletzte gab es zunächst nicht.

Dort, wo das Haus gestanden hatte, war nur noch ein Trümmerhaufen zu sehen. Auch auf der Straße und im Garten davor lagen Trümmerteile. Ein Brand der Trümmer sei rasch unter Kontrolle gewesen. "Es glostet (glimmt) aber noch", sagte ein Sprecher der Polizei am Nachmittag. Die 71-Jährige habe alleine in dem Haus gewohnt.