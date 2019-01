Wetter in Deutschland

Sofa-Wetter am Wochenende – dichte Wolken und Schauer

25.01.2019, 18:33 Uhr | dpa

Wetter: Tief "Laszlo" sorgt am Wochenende für höhere Temperaturen und Schnee in ganz Deutschland. (Quelle: t-online.de)

Wetter: Am Wochenende schneit es in ganz Deutschland

Regen, Schnee und Straßenglätte: Das Winterwetter zeigt sich am Wochenende von seiner ungemütlichen Seite. Die Sonne wird wegen dichter Bewölkung kaum zu sehen sein.

Am Samstag regnet es, in Vorpommern, der Lausitz sowie im Erzgebirge und im Bayerischen Wald schneit es. Für die Alpen oberhalb von 800 bis 1000 Metern prognostiziert der Deutsche Wetterdienst kräftigen Schneefall. Die Temperaturen liegen zwischen minus ein und plus acht Grad.

Wechselhaftes Wetter mit Schauern beherrscht auch den Sonntag, im höheren Bergland und in Vorpommern schneit es. Die Höchstwerte liegen bei zwei Grad auf Rügen und elf Grad am Oberrhein.







Auch die nächste Woche bleibt kalt

Zur neuen Woche wird es wieder kälter. Die Schneefallgrenze sinkt bis in tiefere Lagen, hinzu kommen Sturmböen im Bergland. Am Montag fallen aus dichten Wolken Schneeregen oder Schnee, dazu wird es auf den Straßen glatt. Wärmer als zwei bis sechs Grad wird es der Vorhersage zufolge nicht.