In Dresden

Auto kollidiert mit Straßenbahn – Fahrerin stirbt

13.02.2019, 14:50 Uhr | dpa

Es muss ein heftiger Aufprall gewesen sein: In Dresden ist eine Frau mit einem Van in eine Tram gekracht. Sie starb noch am Unfallort.

Beim Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in Dresden ist am Mittwochmorgen eine Autofahrerin ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde ihr Van aus noch ungeklärter Ursache von einer Tram erfasst und mehrere Meter mitgeschleift. Die Frau starb noch am Unfallort.



Laut "Dresdner Neuesten Nachrichten" wurde die Fahrerin aus dem Kleinbus geschleudert. Die Tram sei durch die Wucht des Aufpralls entgleist.







In der Bahn gab es nach Angaben des Sprechers der Verkehrsbetriebe vier Leichtverletzte, der Fahrer erlitt einen Schock. Der Straßenbahnverkehr wurde nach dem Unfall wegen der Bergungsarbeiten umgeleitet.