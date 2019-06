Schwerste Verletzungen

Frau stürzt zehn Meter aus viertem Stock

09.06.2019, 06:54 Uhr | AFP

Bei einem Sturz aus dem vierten Stock eines Hauses hat eine Frau in Mecklenburg-Vorpommern schwerste Verletzungen erlitten. Die Kriminalpolizei ermittelt.

In Mecklenburg-Vorpommern ist eine Frau aus dem vierten Stock eines Hauses zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Die 41-Jährige habe bei dem Sturz aus dem Mehrfamilienhaus in Neustrelitz schwerste Verletzungen an den Beinen und am Kopf erlitten, teilte die Polizei in der Nacht zum Sonntag mit. Sie wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen und notoperiert.

Laut Polizei meldete ein Anrufer am Samstagabend per Notruf den Sturz der Frau aus dem Fenster. Die Hintergründe des Sturzes waren zunächst unklar, die Kriminalpolizei ermittelt.