Deutschlandwetter

Hitze, Gewitter und Sonne: So wechselhaft wird das Wochenende

Nach den Unwettern der vergangenen Tage: Das Wetter in Deutschland beruhigt sich leicht, am Samstag kann es örtlich aber noch einmal richtig knallen. (Quelle: t-online.de)

Nach den Unwettern der vergangenen Tage beruhigt sich die Wetterlage in Deutschland allmählich. Nur am Samstag kann es noch einmal ordentlich krachen. Ansonsten bleibt es sommerlich sonnig mit Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad. (Quelle: t-online.de)

Sonne, Wolken, Regen, Gewitter – am Wochenende gibt es das volle Programm. Während es Samstag noch einmal richtig knallt, wird es am Sonntag ruhiger. Der Wochenstart wird angenehm.

Das Wetter macht es Deutschland in weiten Teilen derzeit nicht leicht: Starke Unwetter haben den Osten in den vergangenen Tagen in Atem gehalten. "Die Wetterlage ist nicht einfach", sagt Wetterexperte Roland Vögtlen von der Meteogroup zu t-online.de. "Auch das Wochenende birgt noch Gewittergefahr, erst zum Wochenanfang gibt es eine allgemeine Wetterberuhigung."

Der Samstag startet demnach in der Nord-West-Hälfte mit teils kräftigen Schauern und Gewittern, die aus der Nacht anhalten. Dabei werden Starkregen, Hagel und Sturmböen erwartet. Tagsüber ist mit einer Auflockerung zu rechnen. Im Süd-Osten treten einzelne, teils kräftige, Schauer auf. "Die können lokal auch mit Platzregen verbunden sein", sagt der Wetterexperte.

Hohe Gewittergefahr am Samstag

Die Temperaturen sind im Westen und Norden wieder deutlich niedriger als im Osten. Am Niederrhein und im Emsland gibt es 22 Grad. In der Lausitz zeigt das Thermometer hingegen bis zu 35 Grad. An der Nordseeküste herrschen keine Badetemperaturen: Hier werden 20 Grad erwartet. Und Achtung: "Am Samstag herrscht in weiten Teilen hohes Unwetterpotential", warnt Vögtlen.

Am Sonntag gibt es von den Alpen bis zum Thüringer Wald und Erzgebirge immer wieder Schauer: Den Rest des Landes erwartet "ein Mix aus Sonne und Wolken", sagt der Wetterexperte. Im Osten knacken die Temperaturen nicht mehr die 30-Grad-Marke: "Da werden es dann 21 bis 28 Grad." An der See bleiben die Temperaturen konstant bei 20 Grad. Der Westen kommt auf 22 bis 25 Grad.



Wetter beruhigt sich am Montag

Zum Wochenstart ziehen die Gewitter dann kurzzeitig ab. "Am Montag herrscht keine Unwettergefahr mehr", beruhigt Vögtlen. Im Südosten treten lediglich vereinzelte Schauer auf. In weiten Teilen des Landes gibt es "längere sonnige Abschnitte". Die Temperaturen liegen bundesweit bei 23 bis 30 Grad.







Der Dienstag zeigt sich weniger stabil: Erneut ist mit einzelnen Schauern und Gewittern zu rechnen. Die Temperaturen steigen wieder an: Es herrschen 24 bis 32 Grad.