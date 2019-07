Unfall im Hunsrück

Mähdrescher erfasst Rollstuhlfahrer

07.07.2019, 14:57 Uhr | dpa

In Rheinland-Pfalz ist ein Rentner in einem Rollstuhl bei einem Unglück schwer verletzt worden. Ein Mähdrescherfahrer hatte ihn übersehen.

Ein Rollstuhlfahrer ist im Hunsrück mit einem Mähdrescher zusammengestoßen. Der 70-Jährige wurde dabei schwer verletzt. "Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der Mähdrescher rückwärts, um in ein Feld einzuscheren", sagte ein Sprecher der Polizei in Simmern. Dabei wurde der Rollstuhlfahrer erfasst.







Der Unfall ereignete sich am Samstag in Woppenroth. Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus geflogen.