Unglück in Kalifornien

Steilhang stürzt auf Strand und tötet mehrere Menschen

03.08.2019, 08:43 Uhr | AFP

An einem beliebten Strand in Kalifornien ist eine Lawine aus Geröll abgegangen und hat mehrere Menschen unter sich begraben. Es ist nicht der erste tödliche Vorfall an der Stelle.

Im US-Bundesstaat Kalifornien sind mindestens drei Menschen beim Einsturz eines Küstensteilhangs ums Leben gekommen. Ein Mensch wurde von dem Geröll am Strand der Stadt Encinitas nördlich von San Diego getötet, wie der örtliche Polizeivertreter Ted Greenawald am Freitag mitteilte. Nach Angaben der Stadt Encinitas starben kurze Zeit später auch zwei von drei ins Krankenhaus eingelieferten Verletzten.





Rettungskräfte setzten die Suche nach weiteren möglichen Opfern mit Hunden fort. Der Strand liegt unterhalb von einsturzgefährdeten Sandsteinklippen. Bereits im Jahr 2.000 wurde eine Frau beim Einsturz eines Teils des Steilhangs getötet. Die Stadt Encinitas rief Wanderer auf und unterhalb der Klippen zu erhöhter Vorsicht auf.