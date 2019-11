Dritte Person vermisst

Brand in Fachwerkhaus – Feuerwehr findet zwei Leichen

26.11.2019, 12:05 Uhr | dpa

Löscharbeiten in Neudenau: Nach dem Brand in einem Fachwerkhaus werden drei Personen vermisst. (Quelle: Tom Weller/dpa)

In der Altstadt von Neudenau bei Heilbronn ist ein Fachwerkhaus komplett ausgebrannt. Zwei Menschen starben, eine dritte Person wird gesucht. Das historische Gebäude drohte einzustürzen.

Nach einem Brand in einem Fachwerkhaus in Baden-Württemberg haben Feuerwehrkräfte zwei der drei Vermissten tot im Gebäude geborgen. Die Suche nach dem dritten Bewohner in Neudenau bei Heilbronn gehe weiter, teilte die Polizei auf Twitter mit. Das Wohnhaus war am Dienstagmorgen aus noch unbekannter Ursache in Flammen aufgegangen.

Nachdem das Feuer gelöscht war, bestand Einsturzgefahr. Spezialkräfte der Feuerwehr suchten im Haus nach den Vermissten. Bei den Bewohnern handelte es sich den Angaben zufolge um einen Mann, seine Frau und eine Pflegekraft. Vor ihrem Einsatz mussten die Helfer das Gebäude zunächst rauchfrei machen, um es anschließend mithilfe von Abstützmaßnahmen Stück für Stück zu durchforsten, so ein Polizeisprecher.





Zwischenzeitlich hatte das Feuer auf ein Nebenhaus in der eng bebauten Altstadt übergegriffen, wurde dort aber schnell gelöscht. Die umliegenden Gebäude wurden evakuiert.