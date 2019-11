Feuerwehreinsatz in Mengerskirchen

Zehnjährige stirbt bei Brand – Schwester vermisst

Feuerwehreinsatz: In Mengerskirchen ist ein Einfamilienhaus in Brand geraten, eine Vierjährige wird vermisst.

In Hessen ist eine Zehnjährige bei einem Brand ums Leben gekommen. Rettungskräfte suchen nach ihrer vierjährigen Schwester. Eltern und Bruder hatten sich vor den Flammen retten können.

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Mengerskirchen (Kreis Limburg-Weilburg) ist am Dienstagmorgen ein zehnjähriges Mädchen ums Leben gekommen. Seine vierjährige Schwester galt zunächst als vermisst, wie die Polizei Limburg mitteilte.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte der fünfjährige Bruder das Feuer gegen 7 Uhr bemerkt und seine 30 und 27 Jahre alten Eltern informiert. Diese konnten gemeinsam mit ihrem Sohn das brennende Gebäude verlassen.

Das zehnjährige Mädchen entdeckten Rettungskräfte bei den Löscharbeiten in dem Wohnhaus. Das Kind starb trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche noch am Brandort. Die Löscharbeiten dauerten auch am späten Dienstagvormittag weiter an. Wegen möglicher Einsturzgefahr konnten die Rettungskräfte das Gebäude zunächst nicht betreten.





Aufschluss über die Brandursache sollen die weiteren Ermittlungen von Experten der Limburger Kriminalpolizei geben. Auch Spezialisten des Hessischen Landeskriminalamts wurden hinzugezogen.