Feuer in Remscheid

Zahlreiche Tiere sterben bei Brand in Zoohandlung

05.01.2020, 12:15 Uhr | dpa

Als die Retter eintrafen, war es für viele Tiere bereits zu spät: Ein Feuer in einer Remscheider Zoohandlung hat zahlreiche Kleintiere getötet – darunter Hamster, Kaninchen und Meerschweinchen.

Bei einem Brand in einer Zoohandlung im nordrhein-westfälischen Remscheid sind zahlreiche Tiere ums Leben gekommen. Viele Kleintiere wie Kaninchen, Hamster, Meerschweinchen, Mäuse und Ratten sowie Vögel starben durch eine Rauchvergiftung, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag. Wie viele Tiere bei dem Feuer am Samstagabend verendeten, konnte er zunächst nicht sagen. Auch die Brandursache war am Morgen noch unklar.

Mehrere Kaninchen, Meerschweinchen und Mäuse konnten noch gerettet werden. Sie wurden von den Einsatzkräften mit Sauerstoff versorgt und beruhigt, von Tierärzten untersucht und letztlich zunächst privat untergebracht. Die Aquarien der Zoohandlung blieben unversehrt. Die Feuerwehr richtete eine Notstromversorgung ein, um die Sauerstoffzufuhr durch die Aquarienpumpen sicherzustellen.

Für viele Tiere war es schon zu spät

Beim Eintreffen der Feuerwehr sei die Zoohandlung schon komplett verraucht gewesen, sagte der Sprecher. Flammen hatten bereits Teile des Daches durchschlagen, Fenster waren zerborsten. Ein Teil des Gebäudekomplexes, der als Kassen- und Lagerraum genutzt wurde, brannte komplett aus. Ob das Gebäude weiterhin genutzt werden kann, müsse bei Tageslicht geprüft werden, sagte der Sprecher.

60 Feuerwehrkräfte waren von Samstagabend an teilweise bis in die Nacht im Einsatz. In einem Facebook-Post teilte die Stadt Remscheid am späten Abend mit, mit großem Entsetzen von dem Brand erfahren zu haben.