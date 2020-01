Notfall auf Weg nach Miami

A380 aus München muss umdrehen – Rauch im Frachtraum

23.01.2020, 17:55 Uhr | bmb, nhr, t-online.de

Notfall in A380 aus München: Eine Lufthansa-Maschine musste mitten auf der Strecke umkehren, wie Sie im Video sehen können. (Quelle: t-online.de / Flightradar24)

Auf der Strecke von München nach Miami ist ein A380 der Lufthansa über dem Atlantik umgekehrt. Die Piloten meldeten zuvor einen Luftnotfall – im Frachtraum kam es zu einer Rauchentwicklung.

Ein A380 von der Lufthansa war auf dem Weg von München nach Miami. Über dem Atlantik erklärte die Crew des Flugs LH 460 einen Luftnotfall und kehrte um.

Auf Nachfrage von t-online.de gab die Lufthansa an, dass es im Frachtraum eine Feuermeldung gegeben hatte. Durch diesen Alarm wurde ein Löschvorgang ausgelöst, der das Problem scheinbar beheben konnte. Um sicher zu gehen, dass keine weitere Gefahr von dem Flugzeug ausgeht, ist die Maschine dennoch zum Startflughafen in München zurückgekehrt und sicher gelandet. Vor dem Vorfall war Flug LH 460 etwa zwei Stunden in der Luft.

In München wurde laut Lufthansa der Laderaum ausgeräumt und geprüft, ob es wirklich einen Brand gegeben hatte, oder ob es sich bei der Feuermeldung um einen technischen Defekt handelte. Ein Sprecher hat t-online.de nun bestätigt, dass der Alarm ausgelöst wurde, weil es bei einem Heizlüfter im Frachtraum des Flugzeugs zu einer Rauchentwicklung kam. Diese wurde durch den automatisieren Löschvorgang beendet. Zu einem offenen Feuer an Bord kam es deswegen nicht.

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Wie es nun mit den Fluggästen weitergeht – ob sie umgebucht werden oder auf ein Hotel ausweichen müssen – muss laut Angaben der Fluggesellschaft im Einzelfall entschieden werden.

Den Streckenverlauf der Maschine können Sie oben im Video nachvollziehen.