Ziehung vom 25.01.2020

Sieben Millionen Euro beim Lotto am Samstag

25.01.2020, 19:05 Uhr | t-online.de

"Ich wär' so gerne Millionär, dann wär‘ mein Konto niemals leer" – träumen Sie vom Lotto-Jackpot? Bei uns finden Sie alle Infos der Lotterie 6 aus 49 – aktuelle Gewinnzahlen und Quoten von Mittwoch und Samstag.



Bei der Ziehung am vergangenen Mittwoch, den 22.01.2020, hat kein Glückspilz auf die sechs Richtigen plus Superzahl getippt. Folglich liegen bei der aktuellen Ziehung sieben Millionen Euro im Jackpot. Ob Sie beim Lotto am Samstag zu den Gewinnern gehören, erfahren Sie hier bei uns.

Die Lottozahlen von Samstag, den 25.01.2020

6aus49: 9 - 12 - 28 - 30 - 34 - 43

Superzahl: 3

Spiel 77: 5102385

Super 6: 479739