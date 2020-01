Betrieb eingestellt

Baum kracht auf Skilift: Skifahrer müssen gerettet werden

28.01.2020, 14:59 Uhr | dpa

Ein Skilift in Tirol: Rund 40 Betroffene wurden aus den Gondel geborgen. (Symbolbild) (Quelle: Roland Mühlanger/imago images)

Der Wind wehte heftig, als das Unglück passierte: Wegen einer Böe stürzte ein Baum auf das Tragseil einer Seilbahn. In Österreich mussten Dutzende Skifahrer aus einem Lift gerettet werden.

In Österreich ist der Betrieb einer Seilbahn eingestellt worden, nachdem ein Baum wegen einer Windböe auf das Tragseil gestürzt war. Wie ein Sprecher der Reuttener Seilbahnen unweit der deutschen Grenze berichtete, saßen in den Gondeln mehrere Dutzend Skifahrer fest. "Wir schätzen rund 40 Personen." Darunter seien wohl auch Schüler auf einem Schulausflug.

Die Betroffenen wurden von der Bergrettung aus den Gondeln abgeseilt. Nach ersten Erkenntnissen sei niemand verletzt worden, hieß es. Die Seilbahn werde am Dienstag nicht mehr in Betrieb gehen. Die Skifahrer, die bereits in dem Familienskigebiet auf etwa 1.700 Metern Seehöhe unterwegs waren, sollten von Pistenraupen abgeholt werden, da eine Talfahrt nicht möglich sei.