Tief "Lolita" über Deutschland

Drei Menschen sterben durch Winterstürme

29.01.2020, 21:19 Uhr | AFP

Das Tiefdruckgebiet "Lolita" bringt seit Dienstag zum Teil heftige Winde mit sich. Deutschlandweit sind schon drei Menschen durch den Sturm zu Tode gekommen – in zwei Fällen waren Bäume die Todesursache.

Durch stürmisches Winterwetter sind seit Dienstag bundesweit drei Menschen ums Leben gekommen. In Nordniedersachsen starb nach Polizeiangaben eine 69-jährige Autofahrerin, als sie in der Nacht zu Mittwoch mit ihrem Fahrzeug unter einen umgestürzten Baum fuhr. Auch in Baden-Württemberg und im Saarland gab es Tote durch Tief "Lolita", das Deutschland mit Orkanböen und Gewittern überquerte.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei nahe Barnstedt, der Baum lag direkt hinter einer Kurve quer auf der Straße und war mutmaßlich im Sturm umgefallen. Ebenfalls in der Nacht zum Mittwoch starb im Saarland eine 72-Jährige, die bei einem Spaziergang bei Wadern von einem abgebrochenen Ast getroffen worden war. Sie erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Im baden-württembergischen Neuenburg am Rhein war am Dienstag zudem ein 24-jähriger Kranführer gestorben, als ihn ein an seinem Fahrzeug hängendes Bauteil traf. Laut Polizei bestand der Verdacht, dass die Windverhältnisse zu den Unfall führten.