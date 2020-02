Mutter und Tochter schwer verletzt

Private Fahrstunde endet im Krankenhaus

02.02.2020, 12:56 Uhr | AFP

Totalschaden am Auto und Fahrt in die Klinik: Als eine Mutter in Thüringen ihrer 17-jährigen Tochter das Autofahren näherbringen wollte, kam es zu einem schwerwiegenden Vorfall.

Die private Fahrstunde einer Mutter für ihre 17 Jahre alte Tochter auf einem abgelegenen Parkplatz im thüringischen Frankenhain endete für beide mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. An dem Auto entstand Totalschaden, wie die Landespolizeiinspektion Gotha mitteilte.

Demnach beschrieb die 40-jährige Mutter ihrer Tochter bei offener Fahrertür die Funktionalität des Autos. Dabei habe die Tochter aber das Auto stark beschleunigt. Sie sei einige Meter rückwärts gefahren, dort über eine Bordsteinkante gefahren und in eine hölzerne Infotafel gekracht.

Mutter wird von Autotür zu Boden gerissen

Bei dem Zusammenprall erlitt die 17-Jährige schwere Verletzungen. Ihre Mutter war von der Tür erfasst und zu Boden gerissen worden, dabei erlitt sie auch so schwere Verletzungen, dass sie ins Krankenhaus musste.

Lediglich der mit im Auto sitzende achtjährige Bruder der Fahrerin blieb unverletzt. Gegen Mutter und Tochter leitete die Polizei Ermittlungsverfahren ein.