Schwierige Rettungsarbeiten

Feuerwehrmann stirbt bei Einsatz nach Gasexplosion

08.02.2020, 18:04 Uhr | dpa

Sie kamen, um zu helfen – und erlitten dabei selbst Verletzungen: In Nordrhein-Westfalen sind fünf Einsatzkräfte bei ihrer Arbeit verletzt worden, einer von ihnen starb.

Bei einer Gasexplosion in einem Wohnhaus in Lienen in Nordrhein-Westfalen sind fünf Feuerwehrleute verletzt worden, einer ist gestorben. Teile des Gebäudes sind eingestürzt. Nach Angaben der Polizei erlitten einige von ihnen am Samstagvormittag auch schwere Verletzungen.

Die Explosion soll sich ereignet haben, als Feuerwehrleute im Haus nach der Ursache des Gasgeruches suchten. Dabei wurden zwei Einsatzkräfte im Keller des Gebäudes eingeschlossen. Einer der beiden konnte nur tot geborgen werden, der andere wurde ins Krankenhaus gebracht.



Die Ursache der Explosion ist weiterhin unklar. Hausbewohner kamen nach ersten Erkenntnissen der Polizei nicht zu Schaden. Die Bewohner seien zuvor in Sicherheit gebracht worden.