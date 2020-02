A31 gesperrt

Lkw-Fahrer kracht auf Autobahn in Container und stirbt

13.02.2020, 09:01 Uhr | dpa

Der Container war mit Eisenteilen gefüllt – und wurde zum tödlichen Hindernis: Auf der A31 bei Gescher ist ein Lkw-Fahrer gestorben. Mehrere weitere Autofahrer wurden verletzt.

Ein 50 Jahre alter Lkw-Fahrer ist in der Nacht zum Donnerstag auf der Autobahn 31 tödlich verunglückt. Der Mann aus Niedersachsen prallte laut Polizei mit seinem Lastwagen auf einen Container, der auf der Fahrbahn lag, und wurde eingeklemmt. Er habe nur noch tot geborgen werden können.

Im Anschluss an das Unglück krachten noch drei weitere Autos in den Lastwagen. Die Fahrer der Wagen wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Die Autobahn wurde bei Gescher (Münsterland) in Richtung Gronau voll gesperrt.

Warum und wie lange der mit Eisenteilen beladene Container auf der Autobahn lag, war am frühen Morgen laut Polizei noch unklar. Etwa 500 Meter hinter der Unfallstelle entdeckten die Beamten einen Lkw auf dem Standstreifen, dem der Container wohl zuzuordnen sei. Auch der Fahrer dieses Lastwagens wurde angetroffen. Die Behörden haben einen Gutachter eingeschaltet.