Vorhersage für Deutschland

Durchwachsenes Wetter mit Wolken und Regenschauern

Viel bedeckter Himmel, Regen und vereinzelte Sturmböen: Freundlich wird das Wetter in den kommenden Tagen nur selten. Die Temperaturen bleiben mild – in Höhenlagen gibt es Frost.

Das Wetter in den kommenden Tagen wird durchwachsen: Am Donnerstag bleibt der Himmel weitgehend bewölkt, schauerartiger Regen wird vor allem im Südwesten erwartet. Auch der Wind frischt auf, mit Sturmböen in Kammlagen und in den Alpen. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 5 und 11 Grad.



In der Nacht zum Freitag gehen die Temperaturen in Richtung Gefrierpunkt: Gerade in Höhenlagen kann es zum Frost kommen. In Süddeutschland wird es stürmisch, besonders im Südosten muss in der Nacht mit starken Böen gerechnet werden. Über den Tag kann es weiterhin regnen, bei 5 bis 9 Grad. Oberhalb von 600 Metern kann Schnee fallen.

Am Samstag hellt es auf, der Regen wird weniger. Im Norden Deutschlands kann es dann jedoch stürmisch werden.