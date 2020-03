Interaktive Infografik

Coronavirus: Diese Landkreise sind am stärksten betroffen

Das Coronavirus Sars-CoV-2 breitet sich in ganz Deutschland aus. Inzwischen sind alle Landkreise betroffen – manche mehr, manche weniger. Und täglich werden neue Fälle bekannt. t-online.de zeigt die aktuelle Lage auf einer interaktiven Karte.

Überall in Deutschland werden täglich neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die folgende Karte zeigt: Kein Landkreis in Deutschland ist von der Pandemie verschont geblieben.

Die Daten werden aus den einzelnen Angaben der Landkreise von Risklayer zusammengetragen, neue Daten fließen zeitnah ein. Sie beruhen auf den Angaben der Lokalbehörden und werden täglich aktualisiert. Gehen Sie auf einen Landkreis, um mehr Informationen angezeigt zu bekommen.

Zwischen den Regionen bestehen große Unterschiede. So meldet der Landkreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen mehr als 900 Fälle, in denen Patienten positiv auf das Virus getestet wurden. Das Robert-Koch-Institut stuft die Region als "besonders betroffenes Gebiet" ein – bislang noch das einzige in Deutschland.

Doch auch Berlin, München, Hamburg und Köln verzeichnen einen rasanten Anstieg bei den Fallzahlen. Klar: Das sind die Großstädte. Wo viele Menschen auf engem Raum zusammenleben, sind mehr Infektionen zu erwarten als in den dünner besiedelten Regionen in Thüringen oder Mecklenburg-Vorpommern.

Dieser Landkreis liegt direkt hinter Heinsberg

Um die Dimensionen in Relation zur jeweiligen Bevölkerung zu zeigen, haben wir auch die Infektionszahlen pro 100.000 Einwohner errechnet. So sieht man beispielsweise, dass der Landkreis Tirschenreuth in Bayern mit einer Infektionsfallzahl von 251 je 100.000 Einwohner deutlich stärker betroffen als alle deutschen Großstädte. Das ist sogar der zweithöchste Wert im ganzen Bundesgebiet, direkt nach dem besonders stark betroffenen Landkreis Heinsberg mit 379 Fällen je 100.000 Einwohner.

Nicht vergessen sollte man allerdings, dass die Statistik nicht unbedingt das reale Infektionsgeschehen widerspiegelt. Es ist davon auszugehen, dass viele Fälle von Covid-19 unerkannt bleiben, da die Krankheit zumindest in der Anfangsphase teilweise mild oder sogar gänzlich ohne Symptome verläuft. Diese Fälle können nur durch Labortests entdeckt und isoliert werden – und die Labore kommen jetzt schon kaum mit dem Testen hinterher.

Viele Tests führen automatisch zu hohen Fallzahlen

Die Dunkelziffer der Infizierten könnte in einigen Regionen also um ein Vielfaches höher liegen als die offiziellen Zahlen. Umgekehrt lässt sich aber auch sagen: Dort, wo die Lage auf den ersten Blick besonders dramatisch aussieht, wird vielleicht einfach nur besonders viel und besonders gewissenhaft getestet. Eine hohe Fallzahl hat insofern auch ihr Gutes: Denn je eher die Infektionsherde erkannt werden, desto eher lässt sich der Virus in den Griff bekommen.

Leider liegen zu den durchgeführten Tests und Testkapazitäten noch keine Daten vor. Das Robert-Koch-Institut ist aber dabei, diese zusammenzutragen.

Zur Methode: Die Daten stammen von den Kreisen und kreisfreien Städten und werden bei dem Karlsruher Unternehmen Risklayer von James Daniell und seinem Team mit Crowdsourcing-Unterstützung zusammengetragen und ständig aktualisiert. Die Daten wurden aufbereitet und visualisiert von Cem Özer und Benjamin Springstrow.