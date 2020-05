Fallzahl steigt deutlich

Über 100 Corona-Infektionen nach Gottesdienst in Frankfurt am Main

24.05.2020, 16:04 Uhr | dpa, dru

Bethaus einer Baptisten-Gemeinde in Frankfurt: Nach einem Gottesdienst in der Gemeinde wurden über 100 Coronafälle registriert. (Quelle: epd/imago images)

Der Corona-Ausbruch nach einem Gottesdienst in einer Baptistengemeinde in Frankfurt nimmt größere Dimensionen an. Die Gesundheitsbehörden korrigierten die Zahl der Infizierten deutlich nach oben.

Nach einem Gottesdienst in einer Kirchengemeinde der Baptisten in Frankfurt am Main haben sich inzwischen mindestens 107 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte Hessens Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) am Sonntag in Wiesbaden mit. Der Gottesdienst fand bereits vor rund zwei Wochen statt. Zunächst war von mehr als 40 Infizierten die Rede gewesen.







Die Gemeindemitglieder stammen nicht nur aus Frankfurt, sondern aus mehreren Landkreisen in Hessen. Das sorgt für Befürchtungen, die Betenden könnten den Erreger nach der Messe geographisch weiterverbreitet haben. Man spricht dann von einem sogenannten "Superspreader", also einem Ereignis, bei dem sich überproportional viele Personen mit dem Virus angesteckt haben.

Besucher der Messe trugen Erreger weiter

Angaben der Behörden in Frankfurt und aus dem Umland scheinen auf einen solchen Fall hinzuweisen. Der Leiter des Frankfurter Gesundheitsamtes, René Gottschalk, sagte, die meisten Infizierten hätten sich nicht bei sondern nach dem Gottesdienst zu Hause angesteckt. "Die weitaus meisten sind nicht sonderlich krank. Nach unserem Kenntnisstand ist auch nur eine Person in einem Krankenhaus." Die Einzelfälle würden nachverfolgt. "Wir haben das gut im Griff."

Nach Angaben des Main-Kinzig-Kreises vom Samstag seien allein in Hanau 16 Corona-Infektionen auf den Besuch des Gottesdienstes zurückzuführen gewesen, schreibt die "Frankfurter Rundschau". Deshalb hätten der Landkreis und die Stadt ein für Sonntag geplantes Fastengebet von Muslimen im Hanauer Herbert-Dröse-Stadion abgesagt. Die Veranstaltung wäre mit Blick auf die Geschehnisse in Frankfurt unverantwortlich.

Wie viele Besucher zu dem Gottesdienst am 10. Mai gekommen waren, war zunächst nicht bekannt. Es seien aber alle Regeln eingehalten worden, hieß es von der Gemeinde. Es habe Desinfektionsmittel gegeben, der vorgeschriebene Abstand sei beachtet worden.