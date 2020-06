Zusammenstoß zwischen drei Autos

68-Jähriger stirbt bei Unfall auf Hockenheimring

12.06.2020, 07:31 Uhr | AFP

Schwerer Unfall bei einer privaten Veranstaltung am Hockenheimring: Drei Autos krachen kurz vor der Zielgeraden ineinander. Ein Mann kommt bei ums Leben.

Bei einem Unfall auf dem Hockenheimring in Baden-Württemberg ist am Donnerstag ein 68-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei in Mannheim ereignete sich das Unglück bei einer privaten Veranstaltung, die Ursache war zunächst unklar.

Wie die Beamten weiter mitteilten, kam es kurz nach der Zielgeraden zu einem Zusammenstoß zwischen drei Autos. Dabei starb der 68-Jährige. Die Insassen der anderen beiden Autos blieben unverletzt. Der Hockenheimring ist eine bekannte Profirennstrecke. Dort finden aber auch private kommerzielle Veranstaltungen statt, etwa Fahrten mit Sportwagen.