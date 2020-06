Hunderte Corona-Fälle

Landkreis Gütersloh schließt Tönnies-Fleischfabrik

17.06.2020, 18:02 Uhr | dpa, sth

Der Landkreis Gütersloh hat die Schließung des Tönnies-Fleischwerks verfügt. Auch Schulen und Kitas werden geschlossen. Zuvor war bei Hunderten Mitarbeitern das Coronavirus nachgewiesen worden.

Am Dienstag wurden 1.050 Mitarbeiter beim Fleischhersteller Tönnies auf das Coronavirus getestet. Die ersten Testergebnisse sind ein Schock: mindestens 400 der ausgewerteten Tests sind positiv ausgefallen. Das bestätigte der Landkreis Gütersloh am Mittwoch.



"Erkenntnis des Tages: Die Pandemie ist noch nicht vorbei"

Der Schlachtbetrieb bei Tönnies in Rheda-Wiedenbrück wird nun gestoppt. Bei einer Pressekonferenz mit dem Fleischhersteller Tönnies am Mittwoch sagte Landrat Sven-Georg Adenauer: "Ich habe die Schließung des Betriebs angeordnet." Zudem werden alle positiv getesteten Personen und ihre Kontaktpersonen unter Quarantäne gestellt.

Bisher wurden knapp 600 der 1.050 Tests ausgewertet, hieß es. Bis zum Abend sollten die Ergebnisse für alle Tests vorliegen. Die durchgeführten Tests zeigen, ob ein Mitarbeiter in den vergangenen 14 bis 20 Tagen mit dem Coronavirus infiziert war. Die Zahl der positiven Tests läge derzeit bei 415.



Der Betrieb hatte sich zuvor dazu entschlossen, alle Mitarbeiter testen zu lassen. "Die Erkenntnis des heutigen Tages ist auch: Die Pandemie ist noch nicht vorbei", sagte Andre Vielstädte, Leiter der Unternehmenskommunikation von Tönnies.

Landkreis muss Schulen und Kitas schließen

Die Schlachtungen seien bereits am Mittwochmittag eingestellt worden, nun würden weitere Bereiche nach und nach heruntergefahren, teilte das Unternehmen mit. Wie lange der Produktionsbereich geschlossen bleibe, müssten die Behörden nach Lage entscheiden.

Zudem schließt der Landkreis alle Schulen und Kitas bis zu den Sommerferien. Durch diesen Schritt solle eine Ausbreitung des Virus in der Bevölkerung vermieden werden. "Das ist immer noch ein milderes Mittel als zu sagen: Wir haben einen Shutdown in Gütersloh", sagte Landrat Sven-Georg Adenauer.

Krisenstab: Betrieb erlebt jetzt die zweite Infektionswelle

Nach einem Ausbruch in einer Fleischfabrik im Kreis Coesfeld im Mai haben die Gesundheitsbehörden in NRW einen großangelegten Corona-Reihentest durchgeführt. Bei Tönnies waren zunächst nur wenige Fälle festgestellt worden. Nach Unternehmensangaben wurde allerdings bei späteren Tests ein Infektionsherd identifiziert. Obwohl alle Kontaktpersonen vorsorglich in Quarantäne geschickt worden seien, habe es weitere Infektionen in dem Schweinefleisch-Zerlegebetrieb gegeben.

Am Dienstag hatte Tönnies noch von 128 positiv auf das Virus getesteten Mitarbeitern gesprochen und Maßnahmen zugesagt, die Ausbreitung einzudämmen.

Laut Krisenstab des Landkreises erlebe Tönnies schon jetzt die zweite Welle mit mehr Erkrankungen. Bislang sind in dem Unternehmen insgesamt 13.000 Corona-Tests durchgeführt worden. Rund 100 Mitarbeiter wurden in Quarantäne geschickt, sagte ein Tönnies-Sprecher am Montag.

Wie konnte es zu dem Ausbruch kommen?



Landrat Sven-Georg Adenauer sagte dem "Westfalen-Blatt", dass die Häufung der Fälle eventuell auf die Öffnung der innereuropäischen Grenzen zurückzuführen sei. Die Hälfte der fast 7.000 Tönnies-Beschäftigten in Rheda-Wiedenbrück seien vor allem osteuropäische Werkvertragsarbeiter. Viele von ihnen seien offenbar sofort nach den Lockerungen zu ihren Familien nach Hause gefahren und einige mit dem Virus zurückgekommen.



Kritiker nehmen indes die Unterkünfte der Arbeiter ins Visier. Die Unterbringung der Werksarbeiter wird immer wieder als unwürdig bezeichnet. Viele Nachfragen auf der Pressekonferenz zeigten deutlich, dass der Fleischkonzern noch einige Fragen beantworten muss.