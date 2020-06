Ausbruch in Niedersachsen

Corona-Infektionen in Schlachthof von Danish Crown

Lkw der Firma Danish Crown: In einem Schlachthof der Firma in Niedersachsen gibt es mehrere Corona-Fälle (Symbolbild). (Quelle: Dean Pictures/imago images)

Das nächste Schlachtunternehmen ist von der Corona-Pandemie betroffen: In einem Schlachthof der Firma Danish Crown wurden mehrere Mitarbeiter positiv getestet. Weitere Tests in der Belegschaft sollen schnell folgen.

In einem Schlachtunternehmen im niedersächsischen Kreis Cloppenburg gibt es neue Corona-Fälle. Der Landkreis bestätigte, dass vier Personen positiv getestet worden sind. Wie der NDR berichtete, soll es sich um Beschäftigte eines Betriebes der Firma Danish Crown handeln. Drei der Infizierten seien Mitarbeiter, die in der vorherigen Woche noch negativ getestet wurden. Der vierte positive Test stammt demnach von einem neuen Mitarbeiter.

Ein Sprecher von Danish Crown sagte gegenüber dem NDR, dass 350 Mitarbeiter des Schlachthofs noch am Mittwoch getestet werden sollen. Schon am Abend sollen die Ergebnisse vorliegen. Auch das zuständige Gesundheitsamt will schnellstmöglich alle Beschäftigten des Betriebes testen. Insgesamt arbeiten in dem Betrieb 1.500 Menschen.

In den letzten Tagen waren immer wieder Infektionen in Schlachtbetrieben bekannt geworden. In Nordrhein-Westfalen waren über 1.300 Mitarbeiter der Firma Tönnies positiv auf das Coronavirus getestet worden. Hier befindet sich der derzeit größte Ausbruch der Pandemie in Deutschland.