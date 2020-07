Illegales Autorennen

Fahrer rammt Autofahrerin – Auto kracht in Schaufenster

05.07.2020, 16:45 Uhr | dpa, sth

Ein illegales Autorennen auf dem Taunus gerät außer Kontrolle: Einer der Fahrer rammt eine unbeteiligte Autofahrerin an einer Kreuzung – und flüchtet. Die Polizei sucht ihn nun.

Bad Soden am Taunus liegt an den Südhängen des Taunus, im Main-Taunus-Kreis von Hessen. In der Nacht zu Sonntag ist dort eine unbeteiligte Autofahrerin leicht verletzt worden. Sie war ungewollt in ein illegales Autorennen geraten. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, flüchteten die mutmaßlichen Unfallverursacher.

Das Auto krachte in ein Schaufenster

Demnach meldeten mehrere Zeugen am frühen Sonntagmorgen ein illegales Autorennen in Bad Soden. An einer Kreuzung kollidierte eines der Fahrzeuge mit dem Auto der 44-Jährigen. Ihr Auto krachte durch die Wucht des Aufpralls in ein Schaufenster. Das Auto des mutmaßlichen Unfallverursachers prallte gegen eine Straßenlaterne. Der Fahrer flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Der zweite Fahrer des Autorennens fuhr laut Polizei mit seinem Fahrzeug weiter, "ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern".

Die 44-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto des mutmaßlichen Unfallverursachers wurde sichergestellt, auch das zweite Fahrzeug fand die Polizei kurze Zeit später. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von 21.500 Euro. Die Suche nach den Autofahrern dauerte am Sonntag noch an.



Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Westhessen hier entgegen.