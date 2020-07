Notreparatur läuft

Brücken-Stahlträger gebrochen – Stau auf der A4

24.07.2020, 09:57 Uhr | dpa

Stau auf einer Autobahn: Auf der A4 kommt es zu Verzögerungen in Fahrtrichtung Olpe. (Quelle: Matthias Balk/dpa)

An einer Brücke über die Autobahn 4 bei Köln ist ein Stahlträger gebrochen, die Notreparatur soll noch am Freitag abgeschlossen sein. Doch erstmal müssen sich Autofahrer auf Verzögerungen einstellen.

Autofahrer müssen sich am Freitag im Berufsverkehr auf der Autobahn 4 auf längere Wartezeiten einstellen. Der Grund: An der Brücke Eifeltor werde eine Notreparatur durchgeführt, da ein Stahlträger gebrochen sei, so der Landesbetrieb Straßen.NRW.

In Fahrtrichtung Olpe ist zwischen den Anschlussstellen Köln-Klettenberg und -Eifeltor nur eine Spur frei. Laut WDR-Staumelder gab es bereits am frühen Morgen Verzögerungen von mehr als 30 Minuten.

Die Bauarbeiten hatten am Donnerstag begonnen – mehrere Medien meldeten im Feierabendverkehr Verzögerungen von rund einer Stunde. Die Reparatur sollte nach Angaben des Landesbetriebs im Laufe des Freitags abgeschlossen werden.