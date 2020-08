Kampf um den Fisch

Szene im Video: Angler steht plötzlich Braunbär gegenüber

Eigentlich wollte der Angler in Ruhe ein paar Rotlachse fangen. Doch plötzlich macht ihm ein Braunbär das Revier streitig. Als der Angler einen Fisch am Haken hat, geht der Bär zum Angriff über. (Quelle: t-online.de)

Beide haben die gleiche Beute im Visier: In Alaska stehen sich ein Angler und ein Braunbär gegenüber. Die im See heimischen Rotlachse sind das Ziel der Begierde. Eine Weile teilen sich die beiden Jäger das Revier. Doch als der Angler einen Lachs am Haken hat, wird der Bär aktiv.

Ein ungleicher Kampf um die ersehnte Beute beginnt, bei dem sich der Angler klug verhält. Der Braunbär hat durch seine Kraft allerdings klare Vorteile. Am Ende entscheidet ein cleverer Trick das Tauziehen um den Fisch.

Wie der Kampf um die Lachse ausgegangen ist sehen Sie oben im Video oder hier.