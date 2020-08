Schule unter Corona-Bedingungen

"Lehrer stehen mit dem Rücken an der Wand"

22.08.2020, 19:55 Uhr | dpa

Nur wenige Tage nach Start des neuen Schuljahres findet Berlins GEW-Landesvorsitzender klare Worte: Von Normalität kann keine Rede sein, sagt er. An vielen Schulen werde eher betreut als gelehrt.

Zwei Wochen nach dem Start des neuen Schuljahres unter Corona-Bedingungen in Berlin hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) erneut Alarm geschlagen. "Wir haben keinen Regelbetrieb an Schulen", sagte der GEW-Landesvorsitzende Tom Erdmann am Samstag als Gast auf einem Landesparteitag der Linken.

"Unterricht findet fast nur frontal statt. Gruppenarbeit geht ja nicht", sagte er. "An vielen Schulen gibt es keine Förderkurse, keinen Musikunterricht, und oft nicht mal Sportunterricht." Es handele sich eher um Betreuung als um wirkliches Lernen.

Hochdynamische Situation

Jedem sei klar, dass die Situation hochdynamisch sei. "Und wir verstehen auch, dass es nicht den einen großen Plan gibt, der alles richten wird", sagte Erdmann. "Wir wünschen uns aber, dass nicht nach außen hin der Schein gepflegt wird, hier läuft alles super, aber innen brodelt es, und die Kollegen stehen mit dem Rücken an der Wand."



Die Infektionszahlen rechtfertigten nicht, dass Schulen vollständig geschlossen seien, auch die GEW wolle gerechte Bildung für alle, sagte Erdmann weiter. "Unsere Kolleginnen und Kollegen sind aber pappesatt, wenn sie hören, wir haben Regelbetrieb."