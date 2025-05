Stuttgart: Auto fährt in Menschengruppe – Frau stirbt

Einsatzkräfte an Unfallstelle: Ein Auto fährt in Stuttgart in eine Gruppe, es gibt mehrere Verletzte. (Quelle: Marco Krefting/dpa)

In Stuttgart fährt ein Auto in eine Personengruppe. Mehrere Menschen werden schwer verletzt, eine Frau stirbt im Krankenhaus. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Nach dem Unfall in der Stuttgarter Innenstadt, bei dem ein Auto in eine Menschengruppe gefahren ist, ist eine Frau gestorben. Eine 46-Jährige sei ihren Verletzungen erlegen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Zwei weitere Menschen wurden bei dem Unfall schwer verletzt, mehrere andere leicht.

Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend kurz vor 18 Uhr an der Ecke Olgastraße/Charlottenstraße. Der Fahrer einer Mercedes G-Klasse war dort in eine Gruppe von Menschen gefahren. Er sei festgenommen worden und werde verhört, sagte eine Polizeisprecherin am Abend. Der Fahrer erlitt demnach keine Verletzungen. "Wir gehen im Moment von einem Unfall aus, ermitteln aber in alle Richtungen", sagte ein Sprecher der Polizei.