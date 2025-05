Der Kreisverband der AfD Köln wendete sich auf der Plattform X an den Stellvertreter von US-Präsident Donald Trump: "JD Vance, please help us!". Zu Deutsch: "JD Vance, bitte helfen Sie uns!" Weiter heißt es in dem Post: "Die deutsche Regierung missbraucht den Geheimdienst gegen die größte Oppositionspartei. Das ist keine Demokratie."