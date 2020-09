Unfall nahe Zürich

Drei Kinder stürzen von Sonnensegel – Junge stirbt

13.09.2020, 21:56 Uhr | dpa

Vor einer Schule ist es zu einem folgenschweren Unglück gekommen: Drei Jungen spielen auf einem Sonnensegel, als das Dache einreisst. Eines der Kinder überlebt den Sturz nicht.

Beim Sturz von einem Sonnensegel vor einem Schulgebäude im schweizerischen Uster bei Zürich ist ein neunjähriger Junge tödlich verletzt worden. Zwei weitere Kinder wurden schwer verletzt. Drei Jungs im Alter von neun und elf hatten am Samstagabend um 19 Uhr beim Oberstufenschulhaus das Sonnensegel bestiegen, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.



Aus unbekannten Gründen riss demnach das Dach und die Kinder stürzten etwa drei Meter in die Tiefe. Sie kamen per Rettungswagen und Helikopter ins Krankenhaus, wo einer der Jungen in der Nacht starb.