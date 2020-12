Wetter-Kolumne im Video

Erst kommt der Schnee, dann der Sturm

Während sich an Weihnachten nur manche über Schnee freuen können, wird es nach den Feiertagen vielerorts frostig. Es nähert sich ein großer Sturm, der nicht nur reichlich Schnee bringt.

Nach einem eher grünen Heiligabend kündigt sich ein Temperatursturz in Deutschland an. Einige Regionen können schon am 1. Weihnachtstag mit Schnee rechnen. Teils sind bis zu zehn Zentimeter Neuschnee möglich. Diese gemütliche Zeit sollte man genießen, denn schon kurz nach den Festtagen zieht in vielen Regionen Deutschlands ein mächtiger Sturm auf. Wie das Wetter in Deutschland wird, sehen Sie oben im Video – alternativ finden Sie den Beitrag auch hier.

Michaela Koschak hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und ist vielen aus dem Fernsehen bekannt. Unter anderem für Sat.1, MDR und NDR hat die 43-Jährige das Wetter präsentiert. Außerdem ist sie Buchautorin.







Michaela Koschak arbeitet seit 2019 als Wetter-Kolumnistin für t-online und kommentiert und erklärt regelmäßig Wetterphänomene.