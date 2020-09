Steigende Corona-Zahlen in Deutschland

Animation zeigt klaren Trend: So alt sind die Infizierten jetzt

Animation zeigt klaren Trend: So alt sind die Corona-Infizierten in Deutschland jetzt. (Quelle: t-online)

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt in Deutschland weiter an. Verändert hat sich allerdings die Altersstruktur der Erkrankten. Eine Datenanalyse zeigt, wie sich die Zahlen in den einzelnen Altersgruppen entwickelt haben. (Quelle: t-online/Getty)

Animation zeigt Corona-Trend in Deutschland: So alt sind die Infizierten mittlerweile

Die Zahl der Corona-Infizierten in Deutschland wächst weiter. Dabei zeigt sich ein deutlicher Unterschied zum ersten Ausbruch, was das Alter der Menschen angeht, die den Anstieg treiben.



Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt in Deutschland seit einigen Wochen fast kontinuierlich an. Nach offiziellen Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) wurden in der vergangenen Woche 11.150 Fälle gemeldet. Am Samstag gab es 2.507 neue bestätigte Corona-Fälle, am Sonntag waren es 1.411 Neuinfektionen.



Verändert hat sich im Gegensatz zum Frühjahr allerdings die Altersstruktur der Neuinfizierten. Für ganz Deutschland lässt sich anhand von Daten des Robert Koch-Instituts eine Verschiebung im Alter der Menschen beobachten, die positiv auf das Virus getestet werden. t-online hat diese Daten ausgewertet und analysiert.





Wie sich die am stärksten betroffenen Altersgruppen im Laufe der Pandemie gewandelt haben, welche Altersgruppe jetzt am meisten betroffen ist und welche Auswirkungen das auf den Pandemie-Verlauf hat, sehen Sie in der Datenanalyse im Video.