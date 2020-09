Wetter-Kolumne im Video

Wo es wieder schön wird – und wo der Regen bleibt

Die Woche startet vielerorts mit Sonne, erst im Laufe des Tages wird es bewölkt. Am Alpenrand wird es kühl – hier und da fallen ein paar Tropfen.

Der Herbst ist da – und hat das Wochenende vielerorts ins Wasser fallen lassen. Die neue Woche startet hingegen freundlicher – doch auch hier gibt es Ausnahmen. Die Wetterkolumne im Video.

Am Wochenende kam der Herbst – und in höheren Lagen gab es sogar Schnee dazu. Völlig normal für diese Jahreszeit, weiß Wetterexpertin Manuela Koschak – und liefert Ihnen den Wetterausblick für den Start in die neue Woche. Wo es noch einmal richtig schön wird und wo Sie lieber die Regenjacke einpacken sollten, erfahren Sie oben im Video – alternativ finden Sie den Beitrag hier.

Michaela Koschak hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und ist vielen aus dem Fernsehen bekannt. Unter anderem für Sat.1, MDR und NDR hat die 43-Jährige das Wetter präsentiert. Außerdem ist sie Buchautorin.







Michaela Koschak arbeitet seit 2019 als Wetter-Kolumnistin für t-online und kommentiert und erklärt regelmäßig Wetterphänomene.



Wie sie das kommende Wettergeschehen einschätzt, sehen Sie im Video.