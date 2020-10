Wetter-Kolumne im Video

Ein Tiefdruckgebiet jagt das nächste

Launisches Herbstwetter: Wo es in den nächsten Tagen besonders ungemütlich wird, erfahren Sie in unserer Wetter-Kolumne im Video. (Quelle: t-online.de)

Das Wetter in Deutschland bleibt launisch: Ein Tiefdruckgebiet jagt das nächste. Auch am Mittwoch dominiert eine dicke Wolkendecke das Wetter und bringt vielerorts Regen. Wo es am Donnerstag etwas freundlicher wird und wie der Rest der Woche aussieht, erfahren Sie im Video. (Quelle: t-online.de)

Der Herbst hat Einzug gehalten in Deutschland. Das Wetter am Mittwoch bleibt launisch und wechselhaft. Immerhin: Am Donnerstag wird es in einigen Landesteilen freundlicher.

Ein Tiefdruckgebiet jagt derzeit das nächste. Auch am Mittwoch dominiert eine dicke Wolkendecke und bringt vielerorts Regen. Wo es am Donnerstag immerhin etwas freundlicher wird und wie der Rest der Woche aussieht, erklärt Expertin Michaela Koschak in der Video-Kolumne.

Michaela Koschak hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und ist vielen aus dem Fernsehen bekannt. Unter anderem für Sat.1, MDR und NDR hat die 43-Jährige das Wetter präsentiert. Außerdem ist sie Buchautorin.

Michaela Koschak arbeitet seit 2019 als Wetter-Kolumnistin für t-online und kommentiert und erklärt regelmäßig Wetterphänomene.

Wie sie das kommende Wettergeschehen einschätzt, sehen Sie im Video.