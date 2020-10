Ursache unklar

Wohnhaus explodiert – vier Verletzte in Ostfriesland

08.10.2020, 16:13 Uhr | dpa

Polizeiwagen in Ostfriesland: Bei der Explosion eines Wohnhauses sind vier Menschen verletzt worden. (Symbolbild) (Quelle: Priller&Maug/imago images)

In Ostfriesland ist es zu einem Unglück gekommen: Bei einer Explosion sind vier Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Einsatzkräfte mussten Opfer aus den Trümmern bergen.

Bei einer Gasexplosion in einem Wohnhaus in Ostfriesland sind vier Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Wie es zu der Explosion am Donnerstag kam, sei noch völlig unklar, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Holtriem nahe Wittmund befanden sich zwei Menschen unter den Trümmern und mussten gerettet werden. Sie wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zwei weiteren Bewohnern gelang es, sich selbst aus dem eingestürzten Haus zu befreien. Auch sie wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert.