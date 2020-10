Unglück bei Dolmar

Flugschüler stirbt bei Absturz seiner Maschine

19.10.2020, 16:31 Uhr

In Südthüringen ereignete sich am Montag ein dramatisches Flugunglück: Ein Ultraleichtflugzeug stürzte ab, der Pilot kam dabei ums Leben. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Ein Flugschüler ist am Montagnachmittag bei einem Absturz seiner Maschine ums Leben gekommen: Das Ultraleichtflugzeug des älteren Mannes stürzte bei Kühndorf im Landkreis Schmalkalden-Meiningen in Thüringen nahe eines Landeplatzes ab.

Das Flugzeug war zuvor offenbar in Brand geraten, wie das Portal insuedthueringen.de berichtet. Offenbar war ein Fehler des Piloten die Ursache für den Absturz, er saß allein in der Maschine. Nach dem Absturz kamen Rettungshubschrauber, Polizei, Rettungswagen und die Feuerwehr an den Unglücksort. Sowohl das Flugzeug als auch die umliegende Wiese musste gelöscht werden. Die Kriminalpolizei will jetzt genauer untersuchen, wie es zu dem Unglück kommen konnte.