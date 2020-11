Unfallschaden von über 1.000 Euro

Mann startet Flirtversuch und fährt gegen Leitplanke

20.11.2020, 21:27 Uhr | MaM, dpa

Ein junger Mann in Bayern wagte einen Flirtversuch – auf der Bundesstraße. Näher kam er dabei jedoch nur der Leitplanke und hat so nun einen Schaden von mehreren hundert Euro zu zahlen.

Ein Flirtversuch eines 24-jährigen Autofahrers endete am Donnerstag mit einem Autoschaden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Mann in der Nähe von Augsburg auf einer Bundesstraße unterwegs gewesen.



Er fuhr auf der linken Fahrspur neben einer ihm unbekannten Autofahrerin. Während er versuchte, ihre Aufmerksamkeit zu erlangen, verlor er die Kontrolle über seinen Wagen. Dabei streifte er auf der linken Straßenseite die Leitplanke. Den dabei entstandenen Schaden schätzten die Beamten auf 1.500 Euro.