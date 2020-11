Baden-Württemberg

Rottweil: Zwölfjähriger Radfahrer bei Unfall getötet

29.11.2020, 12:28 Uhr | AFP

Baden-Württemberg: Das Fahrrad des Zwölfjährigen, der am Samstag bei einem Unfall tödlich verletzt worden ist, liegt am Unfallort. (Quelle: Andreas Maier/dpa)

Tragischer Vorfall im Südwesten: Ein zwölf Jahre alter Junge wurde von einem Auto erfasst und in einen Straßengraben geschleudert. Das Kind starb an seinen Verletzungen.

Bei einem tragischen Verkehrsunfall in Baden-Württemberg ist am Samstag ein zwölfjähriger Radfahrer getötet worden. Der Junge wurde auf einer Bundesstraße bei Rottweil von einem Pkw erfasst und in den Straßengraben geschleudert, wie die Polizei in Konstanz mitteilte.



Der 70-jährige Autofahrer und ein weiterer zwölfjähriger Radfahrer, der mit dem Getöteten unterwegs gewesen war, blieben unverletzt und mussten seelsorgerisch betreut werden.

Aufschluss über den genauen Unfallhergang sollen nun die weiteren Ermittlungen geben. Dabei soll nach Polizeiangaben insbesondere geklärt werden, wie die Fahrräder beleuchtet waren und welche Geschwindigkeiten bei dem Unfall gefahren wurden.

Der Unfall ereignete sich auf der B 27, der Nordumfahrung von Rottweil, zwischen dem Kreisverkehr in Richtung Villingendorf und der sogenannten Nepomuck-Brücke. Die Polizei geht aufgrund der Spurenlage davon aus, dass die Jungen in Richtung Balingen unterwegs waren. Der Unfallort befindet sich laut Polizei außerhalb geschlossener Ortschaften, auf der Bundesstraße darf 100 Kilometer pro Stunde gefahren werden.