LIVEPressekonferenz in Berlin

Spahn verteidigt den späten Impfbeginn in Deutschland

15.12.2020, 12:06 Uhr | t-online, pdi

Am Mittwoch fährt Deutschland das öffentliche Leben weitgehend herunter. Zuvor beziehen Gesundheitsminister Spahn und RKI-Chef Wieler Stellung. Verfolgen Sie die Pressekonferenz hier live.

Einen Tag vor Inkrafttreten des bundesweiten Lockdowns äußern sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler in Berlin zur "Corona-Lage vor Weihnachten". An der Pressekonferenz nehmen auch die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Alena Buyx, und die Virologin Sandra Ciesek teil.

Verfolgen Sie die Pressekonferenz im Video oder über den t-online-Liveticker:

12:08 Uhr: Nun können Vertreter und Vertreterinnen Fragen stellen. Spahn rechnet mit einer Bundestagsdebatte am Mittwoch oder Donnerstag. Er werde am Freitag die Impfverordnung unterschreiben. Wieler rechnet mit einer Impf-Empfehlung durch die STIKO am Mittwoch oder Donnerstag.

12:06 Uhr: Trotzdem sei es laut Buyx nicht vertretbar, dass geimpfte Personen Sonderrechte erhielten. "Das wäre problematisch."

12:01 Uhr: Buyx erklärt, dass Personen mit erhöhtem Risiko, durch Covid-19 zu versterben, zuerst geimpft werden müssten. Hinzukommen Berufsgruppen, die ein erhöhtes Risiko tragen oder Schlüsselstellen in staatlichen Einrichtungen haben: Gesundheitspersonal, Polizei, Mitarbeiter in Gesundheits- und Sicherheitsbehörden.

11:59 Uhr: Die Vorsitzende des Vorsitzenden des Deutschen Ethikrats, Alena Buyx, informiert nun über die deutsche Impfkampagne.

11:55 Uhr: Auch die Wertschätzung der Gesellschaft für das Krankenhauspersonal habe laut Ciesek nachgelassen. "Im Frühjahrs hat es noch Applaus von Balkonen gegeben, obwohl die Situation jetzt viel angespannter ist."



11:51 Uhr: Die Virologin Sandra Ciesek möchte ihr Statement nicht mit Zahlen beginnen, sie erzählt von einem Telefonat mit einem befreundeten Intensivmediziner. "Er sei sehr frustriert." Zum einen frustriere ihn die Krankheit selbst, da man den Patienten so wenig helfen könne. Außerdem sei er frustriert, dass die Pfleger so wenig Zeit hätten, sich auszuruhen. Aber: "Bestimmte Menschen frustrieren ihn." Das Krankenhauspersonal würde sich fragen, warum sie sich selbst gefährden müssen, weil sich andere Menschen nich zusammenreißen können.

11:48 Uhr: "Was wir hier sehen, ist das Ergebnis von Sorglosigkeit anderer Menschen“, sagt Wieler. Es müssten nun auch die eingebunden werden, die bisher zu sorglos war. Wieler geht davon aus, dass sich die Situation vor Weihnachten noch verschlimmert. "Ich werde die Zahl der erlaubten Kontakte an Weihnachten sicher nicht ausreizen“, meint er.

11:46 Uhr: Auch Wielder appelliert eindringlich an die Eigenverantwortung der Bevölkerung. "Die Lage ist so ernst wie nie in dieser Pandemie", so der RKI-Chef. Allein gestern wurden vom RKI rund 500 neue Todesfälle übermittelt, vergangene Woche standen rund 380 Menschen am Tag. "Das Virus kommt in Altersgruppen vor." Aber nicht nur Ältere würden versterben. Die Kapazitäten auf den Intensivstationen würden sinken.

11:42 Uhr: Jetzt spricht RKI-Chef Lothar Wieler. "Aus Sachsen sind heute keine Corona-Zahlen geliefert worden", erklärt er. Deshalb werde morgen vermutlich eine doppelt so hohe Zahlveröffentlicht. "Das hat rein technische Gründe."

11:41 Uhr: Der Gesundheitsminister appelliert noch einmal an die Solidarität und bedankt sich bei der Bevölkerung. "Es braucht Beides: Entschlossenes staatliches Handeln und bürgerliche Eigenverantwortung."

11:40 Uhr: Spahn erklärt nochmals, dass vor dem Jahreswechsel mit dem impfen begonnen werden soll.

11:38: Der Gesundheitsminister sieht in dem Impfstoff einen Lichtblick. "Wir setzen alles daran, dass der Impfstoff sobald wie möglich zugelassen wird", so Spahn. "Wir haben von Anfang gesagt, dass wir keine Notzulassen machen, sonder eine ordentliche." Damit wolle man Vertrauen gewinnen, damit die Menschen sich auch impfen lassen. Außerdem: "Wir machen das europäisch, nicht national", erklärt Spahn. " Das Wir ist größer als das Ich."

11:36 Uhr: Spahn fordert eine konsequente Umsetzung der Maßnahmen in den Bundesländern. Das Jahreswechsel würde anders, als üblich werden. "Ich weiß, das wird hart", sagt Spahn. "Auch eine Vollbremsung wird eine lange Bremsspur haben." Man müsse sich über die Folgen bewusst sein.

11:34 Uhr: Der Gesundheitsminister zeigt sich auch bezüglich des Teil-Lockdowns selbstkritisch. "Es ist uns zwar gelungen, die Infektionswelle zu brechen, aber die Infektionszahlen sind weiterhin viel zu hoch", erklärt Spahn. "Nun haben wir gesehen, dass sich eine dritte Welle aufbaut, bevor sich die zweite abgeschwächt hat."

11.32 Uhr: Zuerst spricht Gesundheitsminister Spahn. "Wir erleben den Vorweihnachtsstress anders als sonst", so Spahn. "Der Shutdown war geboten. Lieber jetzt mit der Aussicht auf Erfolg, als nach Weihnachten mit dem Risiko große Nebenwirkungen."

11.31 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt.

11.25 Uhr: Private Treffen bleiben auf den eigenen und einen weiteren Haushalt, in jedem Fall aber auf maximal fünf Personen beschränkt. Kinder bis 14 Jahre sind ausgenommen. Nur über Weihnachten vom 24. bis 26. Dezember gibt es Lockerungen.