Krankenhaus-Auslastung

Animation zeigt: In diesem Teil Deutschlands spitzt sich die Lage besonders zu

Immer mehr Kliniken berichten, dass sie die Corona-Lage teils zu schweren Entscheidungen drängt. Werden sich Triage-Fälle deshalb häufen? Daten zeigen, wie es aktuell um die Intensivstationen steht.

"Wir waren in den vergangenen Tagen schon mehrere Male in der Situation, dass wir entscheiden mussten, wer Sauerstoff bekommt und wer nicht", bestätigte Dr. Mathias Mengel, Ärztlicher Direktor des Klinikum Oberlausitzer Bergland, gegenüber t-online. Diese Einlassung sorgte bundesweit für Aufsehen. Die Trägergesellschaft des Krankenhauses dementierte danach gegenüber "Bild", sprach von einem Missverständnis. Es wäre der erste Triage-Fall während der Corona-Pandemie in Deutschland. Werden sich solche Engpässe und Entscheidungen in den kommenden Wochen häufen? Eine Animation von t-online zeigt die Auswertung aktueller Daten zur Intensivlage in Deutschland.

Wo sich die Lage derzeit zuspitzt, wie es um die Belegung der deutschen Intensivbetten insgesamt steht und wie viele tatsächlich mit Corona-Patienten belegt sind, sehen Sie in unserem Video oben. Sie finden den Beitrag auch hier.