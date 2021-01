Wetter-Kolumne im Video

Winterlicher Jahresstart: Wo jetzt noch mehr Schnee fällt

Zum Jahresstart ist es in Deutschland weiter winterlich. Auch in den kommenden Tagen soll es bis in Tieflagen immer wieder schneien. Wie das Wetter bei Ihnen wird, sehen Sie im Video. (Quelle: t-online)

In einigen Regionen des Landes zeigt sich der Winter gerade von seiner schönsten Seite: Von den Alpen bis nach Berlin fiel in den vergangenen Tagen immer wieder Schnee. Der fällt auch in der kommenden Woche weiter – zumindest in einigen Gegenden.

Wo in den kommenden Tagen Schnee und wo eher Regen fällt und welche die Temperaturen zu erwarten sind, erklärt Wetterexpertin Michaela Koschak im Video oben, oder auch hier.

Michaela Koschak arbeitet seit 2019 als Wetter-Kolumnistin für t-online und kommentiert und erklärt regelmäßig Wetterphänomene.



