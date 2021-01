Hohe Dunkelziffer

Animation zeigt: Darum gibt es wohl viel mehr Corona-Fälle in Deutschland

Die Positivrate der Testungen auf das Virus hat einen neuen Höchststand erreicht. Dabei gehen die Corona-Tests zurück. Eine Datenanalyse legt eine bedenkliche Vermutung zu den Fallzahlen nahe.

Seit Beginn der Testungen in Deutschland sind mehr als 35 Millionen PCR-Labortests erfasst worden. Fast 1,9 Millionen davon fielen positiv aus. Zuletzt erreichte die Positivrate mit 16 Prozent einen neuen Höchstwert. Eine Datenanalyse und Animation von t-online zeigen, was genau hinter der hohen Quote steckt und warum die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland deutlich höher sein könnte, als die Testzahlen vermuten lassen.

Warum es wohl viel mehr Corona-Fälle in Deutschland geben dürfte als offiziell, wie sich die Corona-Testkapazitäten und die Test-Strategie verändert haben und inwiefern Schnelltests ein Problem darstellen, sehen Sie oben im Video – oder Sie klicken hier.